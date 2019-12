Vulcani, le forze della rotazione terrestre potrebbero innescare terremoti ed eruzioni vulcaniche sull’Etna (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un nuovo studio suggerisce che le forze sulla superficie della Terra derivanti dalla sua rotazione potrebbero innescare terremoti ed eruzioni presso i Vulcani. L’attività sismica e le esplosioni di magma vicino all’Etna, per esempio, sono aumentate quando l’asse di rotazione della Terra era alla maggiore distanza dal suo asse geografico, secondo un nuovo studio che mette a confronto i cambiamenti nella rotazione del pianeta con l’attività sul vulcano siciliano. Lo studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Lettersy dell’American Geophysical Union, è opera di Sébastien Lambert, geofisico dell’Osservatorio di Parigi, e Gianluca Sottili, vulcanologo dell’Università della Sapienza di Roma. La rotazione della Terra non sempre si allinea perfettamente con i suoi poli nord e sud. I poli geografici, infatti, girano come una trottola intorno all’asse di rotazione della Terra. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

