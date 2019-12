Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ci sono ancora cinque posti a disposizione per quanto riguarda ilalledi, glicinquemessi in palio nei tornei di qualificazione su base continentale che andranno in scena dal 5 al 12 gennaio. L’Italia è già certa di volare nel Sol Levante e lo farà insieme ad altre big del circuitoCina (Campione Olimpico a Rio 2016), Serbia (Campione del Mondo e d’Europa), USA, Russia, Brasile oltre al Giappone padrone di casa.glicinque? Vediamo nel dettaglio quello che ci aspetta. AFRICA (5-9 gennaio) – A Yaoundè andrà in scena un round robin ma sostanzialmenten tutto si deciderà nell’eterno scontro diretto tra Kenya e Camerun. Egitto, Botswana e Nigeria non sembrano all’altezza della situazione. ASIA (7-12 gennaio) – Si gioca a Nakhon (Thailandia). Parteciperanno ...

OA_Sport : Volley femminile, Olimpiadi 2020: come verranno assegnati gli ultimi 5 pass per Tokyo? Battaglia nei preolimpici a… - thevolleynews : C femminile: Il Messina Volley si prepara alla volata per il titolo d'inverno - - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Un’altra panchina internazionale si veste di azzurro: sarà l’allenatore italiano Lorenzo #Micelli a guidare per due anni (… -