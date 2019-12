Vittorio Cozzella neo direttore sportivo del Livorno Calcio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Vittorio Cozzella è il nome scelto dal patron del Livorno Calcio, Aldo Spinelli, per ricoprire la carica di direttore sportivo. Napoletano, 58 anni, ex calciatore di buon livello con trascorsi in Serie B e C, è stato per 4 anni (dal 2011 al 2015) direttore sportivo della Ternana, dove fu portato da una vecchia conoscenza del Calcio labronico, quell’Angelo Deodati partner di Claudio Achilli per un breve periodo nella travagliata stagione 1997-98. Il nuovo ds ha fatto parte dell’entourage di Pantaleo Corvino a Lecce, dove scoprì tra gli altri, un certo Valeri Bojinov, e si è confermato scopritore di talenti anche alle fere dove ha lanciato anche Falletti, Brignoli e Valjent. L'articolo Vittorio Cozzella neo direttore sportivo del Livorno Calcio proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

