Vieni da me, Lorenzo Crespi torna in tv e si confessa: “Mi hanno sfruttato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo una lunga assenza sul piccolo schermo, Lorenzo Crespi è tornato a parlare in televisione svelando cosa è accaduto in questi ultimi anni della sua vita per lui molto difficili. L’attore italiano è stato ospite di Caterina Balivo e proprio alla conduttrice di Vieni da me ha svelato alcuni particolari inediti dell’ultimo periodo che non è stato molto felice. Lorenzo Crespi, lontano dal mondo dello spettacolo ormai da diverso tempo, ha accettato di raccontarsi in un’intervista davanti agli spettatori della trasmissione Rai e proprio insieme alla Balivo ha ripercorso gli anni difficili della sua vita in maniera nuda e cruda. L’uomo, rimasto senza lavoro e allontanato dal mondo della televisione ha affrontato gli anni della sua malattia da solo vivendo un periodo in cui si è sentito messo davvero a dura prova. L’ex star dalla fiction italiana infatti tempo fa è stato colpito da ... Leggi la notizia su dilei

