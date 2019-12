Vieni da me, Lorenzo Crespi alla Balivo: “Hanno usato la mia malattia” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Vieni da me, Lorenzo Crespi parla della sua malattia e rivela: “Mi hanno usato” Ospite delle “Domande al buio” di Vieni da me è stato oggi, lunedì 30 dicembre, l’attore Lorenzo Crespi, che si è raccontato a Caterina Balivo in una lunga (e intensa) intervista in cui ha parlato davvero di tutto: della sua carriera, della sua vita privata e della malattia. Proprio a proposito della malattia (un’infezione polmonare che lo colpì nel 2010, ndr), Crespi ha rivelato che… “Ho avuto uno sfogo che ha fatto intervenire alcune persone che hanno usato la mia malattia.” E ha proseguito dicendo che ha avuto la malattia una sola volta, ma le altre volte che lo invitavano continuavano a parlarne, nonostante – appunto – fosse guarito. A chi si sarà riferito Lorenzo Crespi a Vieni da me? Chi sono queste persone che lo hanno usato e hanno ... Leggi la notizia su lanostratv

