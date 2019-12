Vidal Juventus | tutta la verità sul ritorno del cileno | i dettagli

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 30 dicembre 2019)- Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, lastarebbe valutando la possibilità di riportare in bianconero Arturo. Il centrocampista del Barcellona, in uscita dal club catalano, piace anche all’Inter. Nerazzurri in netto vantaggio, ma attenzione al possibile affondo di Paratici, il quale potrebbe aver individuato nel centrocampistail giusto rinforzo in vista del mercato di gennaio., ostacolo Inter e tentennamento bianconero Paratici valuterà il da farsi nel corso delle prossime ore, ma la sensazione è che, ora come ora, non rappresenti la prima priorità del mercato della, soprattutto considerando il forte interesse dell’Inter. Leggi anche: Sarri, il vice fa infuriare i tifosi: le parole Occhio ai bianconeri, non è escluso che laaffondi il colpo, sorpassi l’Inter ...

