Victoria Beckham sull’orlo del fallimento: perde milioni di euro (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempi bui per Victoria Beckham. L’ex volto delle Spice Girls, moglie dello sportivo David Beckham, sta vivendo un anno veramente difficile per quanto concerne gli affari. La donna, lo ricordiamo, dopo aver lasciato il mondo della musica si è infatti lanciata su quello della moda, divenendo una stilista di grande successo. Oggi la Posh Spice – questo il suo soprannome – è a capo di un noto brand che porta il suo stesso nome. Eppure, nonostante la donna sia ormai diventata un’icona di stile e, con i suoi abiti, sia riuscita a solcare le più importanti passerelle al mondo, gli affari non sembrano andarle così bene. Un’azienda in perdita A rivelare la notizia è stato il quotidiano britannico The Sun, che ha raccontato tra le proprie pagine quello che in pochi si sarebbero aspettati: Victoria Beckham, l’azienda della ex Spice Girl che porta il suo stesso nome, è in grave perdita. ... Leggi la notizia su velvetgossip

