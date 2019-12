Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ARDEATINA CODE PER INCIDENTE TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLAIZONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, TRAFFICO REGOLARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO POMEZIA, ANCHE QUI CIRCOLazioNE SCORREVOLE. PER INCIDENTE INVECE ABBIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA IN INTERNA. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO LATINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA FLAMINIA SI RALLENTA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO IN USCITA. SULLA CASSIA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA FLAMINIA SI RALLENTA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO IN USCITA. SULLA CASSIA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE DALLA LAURENTINA. RESTANDO SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA LAURENTINA. PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO VERS O VITERBO; RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI SANTA CORNELIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE PER LAVORI SULL’A1 FIRENZE Roma, DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI Roma NORD A PONZANO RomaNO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA CODE SULL’ARDETINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA PER LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 CODE SULL’ARDETINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE SULL’ARDETINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE SULL’ARDETINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE CODE SULL’ARDETINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN ...