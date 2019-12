Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 19:45 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ARDEATINA CODE PER INCIDENTE TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLAIZONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA. INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL4 Roma VELLETRI I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI, CANCELLazioNI O VARIAZIONI DI PERCORSO PER UN INCONVENENTE TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA CECCHINA E LANUVIO. DA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-12-2019 -