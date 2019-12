Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 19:15 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, TRAFFICO REGOLARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO POMEZIA, ANCHE QUI CIRCOLazioNE SCORREVOLE. PER INCIDENTE INVECE ABBIAMO CODE IN VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL ... Leggi la notizia su romadailynews

