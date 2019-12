Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 17:15 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. RESTANDO IN ZONA CODE IN VIA DI SANTA CORNELIA TRA CASTEL DE CEVERI E OLMETTI SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ErRogna : @MinutemanItaly @LucianoBarraCar Sicuramente chi scrive non è di Roma. Può sembrare ridicolo visto da fuori ma è un… -