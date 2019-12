Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 16:30 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE DALLA LAURENTINA. RESTANDO SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E’TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ... Leggi la notizia su romadailynews

