Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 12 | 30

(Di lunedì 30 dicembre 2019)DEL 30 DICEMBREORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLACODE PER LAVORI SULL’A1 FIRENZE, DAL CASELLO AUTOSTRADALE DINORD A PONZANONO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA CODE SULL’ARDETINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE ANCORA ...

