Via la prescrizione per fare giustizia (Di lunedì 30 dicembre 2019) La prescrizione di cui tanto si discute, fino a ipotizzare una possibile crisi di governo, è quella (art. 157 del codice penale) che estingue il reato rendendolo non più procedibile, per effetto del decorso di un tempo che varia in considerazione della pena “edittale” stabilita. L’istituto esiste in tutti Paesi democratici, ed è basato – volendo semplificare – sul presupposto che allo stato non conviene più continuare a perseguire un reato (con le relative spese) quando è trascorso troppo tempo: perché del reato si è persa la memoria, le prove sono ormai difficili se non impossibili da accertare, l’imputato si presume che possa essere cambiato diventando di fatto un’altra persona. Ma quel che ovunque funziona come mero rimedio fisiologico contro i pochi scarti che l’ingranaggio non ... Leggi la notizia su huffingtonpost

