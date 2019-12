“Verso un porto migliore” | al Teatro Augusteo serata di musica e solidarietà

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –unnon è solo il titolo del primo album dei “Segni Distintivi” duo di poliziotti/cantautori (Angelo Forni di Salerno e Fabio Sgrò di Roma) in uscita il prossimo 20 gennaio 2020, ma è anche il titolo di un evento che vede un gruppo di artisti esibirsi in un progetto dinato in collaborazione con il Comune di Salerno che ha patrocinato l’iniziativa, l’Associazione La Tenda e l’Arci Salerno. Un progetto, voluto dall’etichetta discografica “Bit & Sound Music” di Tino Coppola, che ha lo scopo di diffondere attraverso lae le parole un messaggio di, accoglienza e convivenza tra i popoli. Nato subito dopo la presentazione, lo scorso 10 dicembre, del brano “La Pagella” dedicato al ragazzino migrante morto in mare con la pagella cucita in tasca, l’evento è in programma per il 25 gennaio 2020, ...

