Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Un uomo di 45di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, è stato trovato senza vita ieri sera in unnei pressi di Porta Vescovo, a. Le prime ispezioni sul corpo hanno escluso violenze, mentre pare certo che il decesso sia stato causato dalche attanaglia la città. Tragedia a, dove un uomo di 45senza fissa dimora ieri sera è stato trovato morto in unnelle vicinanze di Porta Vescovo. A dare l’allarme, intorno alle 20 e 30, sono stati alcuni passanti, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto era ormai troppo tardi. La causa del decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire ad ipotermia. Da alcune notti, infatti, la temperatura nelle città del Veneto è particolarmente rigida. E sul corpo non ci sono segni di violenza. La vittima è un cittadino nigeriano di 45. Era tra le persone ...

MediasetTgcom24 : Verona, senzatetto morto di freddo in un giardino pubblico #Verona - LimeMagazineU : Verona, senzatetto di 45 anni muore di freddo in un giardino pubblico - nalial : RT @nelloscavo: Senzatetto ghanese muore di freddo a Verona, poi qualcuno dà fuoco alla sua panchina -