Verona, bruciata la panchina del clochard morto per il freddo. "Gesto inspiegabile" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Data alle fiamme per sfregio. Ridotte in cenere le coperte che Kofi Boateng, senzatetto origininario del Ghana di 39 anni, aveva usato per difendersi dal gelo che lo ha ucciso Leggi la notizia su repubblica

