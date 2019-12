Vasco NonStop Live 018+109: il music film che arriva al cuore dei veri fan del Komandante (Di martedì 31 dicembre 2019) Vasco NonStop Live 018+109 è un music film che i fan accaniti di Vasco Rossi non vorranno perdersi o vorranno conservare gelosamente tra i cd e i singoli del rocker. Quello che Canale 5 ha mandato in onda questa sera, in prima serata, racchiude alcuni momenti dietro le quinte dei Live, in sala di incisione e qualche curiosità sulla nascita di alcuni brani scelti per la scaletta dei tour (sold out, di infinito successo) del rocker.Vasco ama la musica, ama il suo pubblico e i fan amano l'artista, da anni, decenni. Questo è innegabile, assodato. Ma, per chi non è un fan storico di Vasco, il risultato di questo "Vasco NonStop Live 018+109" è assimilabile o apprezzabile solo in parte. Non è un concerto, non è (ovviamente) un film ma sembra un documentario/backstage che strizza l'occhio a due realtà -il Live e il dietro le quinte, il Vasco persona e non artista- che troppo spesso si ... Leggi la notizia su blogo

