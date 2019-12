Vasco NonStop Live 018+109 | anticipazioni e diretta live dalle 21 15

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Oggi, lunedì 30 dicembre, in esclusiva in prima serata su Canale 5 andrà in onda “NON STOP018+019”, il music film di Pepsy Romanoff suRossi, la sua musica e il suo pubblico.La musica del Blasco come non è mai stata raccontata e, per la prima volta,mente dalla voce dei protagonisti. Il programma è un viaggio che celebra due anni di successi dal vivo del Komandate, dal tour nei principali stadi italiani nel 2018 alla conquista di San Siro nel 2019: nessuno, infatti, aveva fatto registrare sei date consecutive sold-out alla Scala del Rock di Milano. Più di 900.000 spettatori che hanno, ancora una volta, incoronatoRossi Re degli Stadi per due estati di seguito.21.15 pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2019 09:35.

