Vasco NonStop Live 018+019 su Canale5 il 30 dicembre

(Di lunedì 30 dicembre 2019)arriva su. L'annuncio era stato dato qualche giorno fa, ma è finalmente arrivata la serata della messa in onda dello speciale che ha sbancato il botteghino al cinema. Si tratta del film cheRossi ha riservato alle sale cinematografiche nel mese di novembre, con la replica che è invece stata proiettata all'inizio di. La pellicola diretta da Pepsy Romanoff arriva quindi in tv per accontentare una fetta di pubblico ancora maggiore. I concerti diRossi nel 2019 Il documento raccoglie gran parte delle emozioni del tour degli ultimi due anni, quello che ha condotto negli stadi fino a raggiungere l'Arena Fiera di Cagliari, dove è tornato dopo molto tempo e nella quale ha tenuto due date. Quella degli ultimi due anni è stata l'ennesima tournée dei record. Quasi un milione i biglietti venduti, con un dato che va ad aggiungersi ...

