Vasco Non Stop Live | il music film su Canale 5

Vasco Rossi, Non Stop Live: il music film in onda su Canale 5, la scaletta Stasera, lunedì 30 dicembre 2019, va in onda su Canale 5 il music film Vasco Rossi – Non Stop Live, un appuntamento musicale in esclusiva e in prima serata sul Canale principale Mediaset. Il music film, di Pepsy Romanoff, racconterà la musica di Vasco al suo pubblico. La vita del Blasco come non è mai stata raccontata prima e direttamente dalla voce dei protagonisti. Il nome completo dell'evento è Vasco Non Stop Live 018 + 019, un viaggio che celebra due anni di successi dal vivo del Komandate, partendo dal tour nei principali stadi italiani partiti nel 2018 per arrivare poi alla conquista finale del San Siro nel 2019. Vasco ha battuto un record, registrando sei date consecutive sold-out alla Scala del Rock di Milano: più di 900 mila spettatori schierati per il Blasco, pronti a incoronarlo il Re degli

