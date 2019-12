Varese, morto 71enne precipitato in montagna a Castelvaccana: i suoi organi verranno donati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si è spento oggi all'ospedale Circolo di Varese Paolo De Angeli, 71 anni, precipitato sabato 28 dicembre a Castelveccana, sul Lago Maggiore, facendo un volo di circa 30 metri. Portato in elisoccorso all'ospedale, è morto circa 48 ore dopo il ricovero. Sono stati giorni neri sulle montagne lombarde dove ieri, domenica 29 dicembre, una ragazza di 21 anni è caduta in provincia di Bergamo per 30 metri finendo in codice rosso, e oggi un uomo di 58 anni è precipitato per circa 100 metri a seguito della caduta di una lastra di ghiaccio ed è in condizioni critiche. Leggi la notizia su milano.fanpage

