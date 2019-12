Vanessa Incontrada commessa per un giorno Il VIDEO fa il giro del web

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Vacanze natalizie insolite per, che ha raggiunto la sua città, Barcellona, per aiutare il papà nella bancarella di famiglia. A raccontarlo la stessaattraverso delle storie su Instagram.per unUn Natale davvero particolare per, che, tornata a Barcellona ha deciso di dare una mano a suo padre Filippo nella bancarella di pelletteria che gestisce.per un, quindi, eha documentato il tutto sui social: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui“, ha detto. Tanta sorpresa per i turisti italiani che si trovavano nella Gran Via, vero e proprio cuore pulsante della città catalana e che hanno potuto vedere la bellanelle insoliti vesti di. Un insolito Natale, quindi, lontano dal lusso a cui siamo abituati quando si ...

