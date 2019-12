Val di Susa, arrestata la pasionaria No Tav Nicoletta Dosio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Bianca Elisi I carabinieri arrestano Nicoletta Dosio ma l'auto viene bloccata dai No Tav: "Speravano di poter fare questa porcata di nascosto tra Natale e Capodanno ma non è andata così" La galassia piemontese degli irriducibili No Tav, l’ala più dura della resistenza alla realizzazione della Torino-Lione è stata colpita da un altro arresto eccellente. Dopo quelli di Giorgio Rossetto e Mattia Marzuoli, coinvolti nella maxi-operazione messa a segno un paio di settimane dalla Digos, stavolta tocca a Nicoletta Dosio. Una specie di istituzione per i nemici dell’alta velocità. La Dosio ha settantatré anni ed è una delle “anziane” del movimento. Condannata in via definitiva per violenza privata e interruzione di pubblico servizio, la donna è stata prelevata questa sera dalla sua abitazione di Bussoleno in Valle di Susa. I reati per cui dovrà scontare un anno di reclusione si sono ... Leggi la notizia su ilgiornale

demagistris : Solidarietà umana,politica e istituzionale a Nicoletta Dosio,militante della Val Susa No Tav,73 anni,professoressa… - petergomezblog : Val di Susa, arrestata la 73enne No Tav Nicoletta Dosio: i militanti provano a bloccare l’auto dei carabinieri - LaStampa : I carabinieri l’hanno prelevata nella sua casa di Bussoleno, in Val di Susa. -