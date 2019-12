Val di Susa, arrestata la 73enne No Tav Nicoletta Dosio: tensione a Bussoleno tra cittadini e carabinieri (Di lunedì 30 dicembre 2019) È stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio, la l’attivista No Tav condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. La 73enne non ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: “vergogna allo Stato italiano”. Per quella dimostrazione, quando i manifestanti bloccarono il casello dell’autostrada facendo passare le auto senza pagare, a inizio novembre Dosio è stata raggiunta da un ordine di carcerazione insieme ad altre undici persone, esponenti della galassia anarchica e militanti del centro sociale Askatasuna di Torino. Violenza privata, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e imbrattamento i reati contestati. L’arresto sta suscitando proteste a Bussoleno, dove alcuni cittadini sono scesi in strada ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : 'NDRANGHETA IN PIEMONTE I clan erano interessati ai lavori dell’Alta velocità in val di Susa. Così parlava Garcea:… - halisa11 : @nicmax25 Invece, in questo paese di mmmerda, in galera ci va la Dosio, a 73 anni, per aver difeso il territorio de… - carlitosday : RT @discoradioIT: ?? Arrestata a Bussoleno, in Val di Susa, Nicoletta #Dosio, la 'pasionaria' #NoTav condannata in via definitiva a un anno… -