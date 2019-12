Urgnano, operaio salva dal fallimento l’azienda in cui lavora: oggi fattura 1,2 milioni di euro (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo 25 anni di lavoro per la 3b Meccanica di Urgnano, in provincia di Bergamo, Ferruccio Bonacina, prima semplice dipendente della ditta, l'ha rilevata diventandone il titolare. Nel 2017 infatti l'azienda rischiava il fallimento: Ferruccio, col sostegno della moglie, l'ha rilevata salvando il suo posto di lavoro e quello di altri colleghi. Gli sforzi dell'ex operaio, ora imprenditore, sono stati ripagati: la ditta chiuderà il 2019 con 1,2 milioni di euro di fatturato. Leggi la notizia su milano.fanpage

Corriere : Urgnano, l’operaio che salvò l’azienda in cui lavorava ora fattura 1,2 milioni - Corriere : Urgnano, l’operaio che salvò l’azienda in cui lavorava ora fattura 1,2 milioni - GFabrygherardi : RT @Corriere: Urgnano, l’operaio che salvò l’azienda in cui lavorava ora fattura 1,2 milioni -