Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio Raselli è pronto a scegliere, l’annuncio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giulio Raselli è finalmente giunto ad una conclusione. Ecco che cosa è successo nella registrazione del trono classico di sabato 28 dicembre. Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio è pronto a fare la sua scelta Sabato 28 dicembre c’è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Da come ci informa il sito di gossip Isa e Chia, Giulio Raselli a inizio puntata ha annunciato di essere pronto per la scelta e che questa avverrà nella prossima registrazione. Ma che cosa è successo con le sue corteggiatrici? Alla fine della scorsa puntata Giulio ha raggiunto in camerino Giovanna per chiarire il discorso dei genitori freddi. Mentre stavano parlando e mentre si stavano baciando è arrivata anche una chiamata della mamma di lei. La signora e Giulio hanno parlato un po’, poi lui ha notato che Giovanna ha salvato il nome della madre come “yogurt scaduto” ... Leggi la notizia su kontrokultura

