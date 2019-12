Uomini e Donne, anticipazioni: ecco tutto quello che è successo nella registrazione del trono classico del 28 dicembre (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giulio ha annunciato la scelta, Carlo di nuovo nel caos e le nuove esterne di Sara. ecco che cosa è successo nel trono classico di Uomini e Donne. Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio è pronto a scegliere Sabato 28 dicembre si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne e il sito di gossip Isa e Chia è riuscito ad essere presente e a diffondere le prime anticipazioni. Innanzitutto, Giulio ha annunciato di essere pronto a scegliere. nella prossima puntata, dunque, sceglierà o Giovanna o Giulia. Nel frattempo ha fatto delle belle esterne con entrambe. Con Giovanna ha chiarito nei camerini la questione legata ai genitori (lui aveva detto che i suoi genitori erano freddi e lei si era offesa), poi hanno trascorso del tempo in una spa tra massaggi, bagni e baci molto appassionati. Con Giulia, invece, hanno parlato molto e ci sono stati dei baci a stampo. Nonostante ... Leggi la notizia su kontrokultura

TizianaFerrario : ....attendendo Piccole Donne in uscita il 9 gennaio in Italia.Grande successo negli USA. Un film x tutti,uomini e d… - vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… -