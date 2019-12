Unzuè: “Lobotka può essere paragonato a Verratti. Fa al caso del Napoli” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Unzuè: se non fosse slovacco e se non conoscessi il suo nome, penserei di Lobotka come un prodotto della cantera del Barcellona. E’ quello che servirebbe al Napoli A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Juan Carlos Unzuè, ex allenatore di Lobotka -nel mrin del Napoli– nel Celta Vigo, tre anni al Barcellona come assistente di Luis Enrique. Queste le sue parole: Su Lobotka “Ai tifosi che criticano Lobotka dico che si sbagliano. E’ un giocatore di primo livello, la sua più grande capacità sta nella costruzione del gioco”. Unzuè sul’interesse del Napoli per Lobotka ”L’interesse del Napoli non mi sorprende anche perché il club azzurro si interessò a lui anche in passato, quando doveva sostituire Jorginho. In quel periodo lo allenavo al Celta Vigo, non c’era solo il Napoli su di lui, ma anche altre squadre e tutte le squadre che lo ... Leggi la notizia su forzazzurri

