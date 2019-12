Uncharted: Travis Knight rinuncia alla regia del film (Di martedì 31 dicembre 2019) Il film Uncharted, tratto dal famoso videogame per PlayStation, sembra farà i conti con l'addio del regista Travis Knight. Uncharted potrebbe aver perso il proprio regista: Travis Knight avrebbe infatti dovuto rinunciare al progetto a causa delle tempistiche legate alla realizzazione del progetto. Il filmmaker, capo della Laika Animation sembra aver detto addio all'adattamento del videogame a causa degli impegni di Tom Holland che richiedono un posticipo dell'inizio delle riprese. Sony avrebbe quindi intenzione di cercare un nuovo regista per Uncharted, la cui data prevista per la distribuzione nelle sale verrà modificata, e, nel frattempo, la star di Spider-Man e Mark Wahlberg sono ancora coinvolti n el progetto. Il lungometraggio si basa sul videogame realizzato da Naughty Dog per ... Leggi la notizia su movieplayer

