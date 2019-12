Una Vita, Ursula muore? Le ultime anticipazioni spagnole confermano (Di lunedì 30 dicembre 2019) La morte di Ursula in Una Vita: le anticipazioni spagnole segnalano la sua fine Le ultime anticipazioni spagnole vedono Ursula abbandonare la soap di Una Vita. Ebbene gli spoiler vedono la dark lady lasciare per sempre Acacias 38, in modo tragico. Scendendo nel dettaglio, la madre di Blanca verrà ritrovata distesa a terra, in un … L'articolo Una Vita, Ursula muore? Le ultime anticipazioni spagnole confermano proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

acmilan : An interview on the go with our Rossonera, Deborah Salvatori Rinaldi ?? A Day With: una giornata insieme alla nostr… - EnricoLetta : Il silenzio e i colori del tramonto in un luogo incredibile e indimenticabile, il Cretto di Burri ai Ruderi di… - RaiTre : 'La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri' Con questa citazione di Marco Aurelio e con u… -