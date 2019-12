Una vita da mediano tra globalizzazione e impoverimento

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Unada”… cantava Ligabue, descrivendo con una metafora calcistica la situazione di chi si trova a stare nel “mezzo” della società… “sopportando anni di fatica e botte, ma potendo anche vincere i mondiali”. Ilcontrolla la zona centrale del campo, recupera ipallonie li passa ai compagni per costruire l’azione offensiva. Descrizione molto calzante per rappresentare la situazione delle cosiddette classi medie, che negli ultimi decenni hanno percepito un aumento del loro livello di disuguaglianza.La disuguaglianza, certo… problema tornato al centro del dibattito di economisti, sociologi, uomini politici a livello mondiale, tanto da far dire a Christine Lagarde nel 2018, ancora direttore del Fondo Monetario Internazionale: “Ridurre le diseguaglianze non è solo un fatto moralmente e ...

