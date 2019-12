Una vita anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020: Lucia si riavvicina a Telmo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nelle puntate di Una vita in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5, Lucia si riavvicinerà pericolosamente a Telmo: anticipazioni. Una vita torna per una nuova settimana, dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 e le anticipazioni parlano di un riavvicinamento tra Telmo e Lucia che non piace per niente a Samuel. anticipazioni di lunedì 30 dicembre 2019 Tutti, a partire da Lucia, hanno compreso subito la gravità della malattia di Celia, costretta a letto ormai da giorni. Felipe è riuscito a trovare un medico e a portarlo al suo capezzale, nella speranza che possa salvarla, ma il dottor Quiles, dopo averla visitata, condivide un terribile sospetto: che l'epidemia degli alluvionati dell'Hoyo si sia diffusa fino a colpire proprio Celia. ... Leggi la notizia su movieplayer

acmilan : An interview on the go with our Rossonera, Deborah Salvatori Rinaldi ?? A Day With: una giornata insieme alla nostr… - EnricoLetta : Il silenzio e i colori del tramonto in un luogo incredibile e indimenticabile, il Cretto di Burri ai Ruderi di… - RaiTre : 'La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri' Con questa citazione di Marco Aurelio e con u… -