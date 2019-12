Una misteriosa aurora boreale scoperta nei cieli della Norvegia | mai osservata prima

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Una tirocinanteNASA ha scoperto un nuovo tipo diin un video del cielo artico. Con l’aiuto degli scienziatiNASA e di un satellite, Jennifer Briggs, studentessa di fisicaPepperdine University, ha collegato l’insolitaad un improvviso “rientro” del campo magnetico terrestre. È lavolta in cui gli scienziati vedono un’causata solo da una compressione del campo magneticoTerra. Solitamente, le aurore danzano nel cielo quando molte particelle ad alta energia provenienti dal sole (chiamate vento solare) raggiungono la Terra. Ma in questo caso, il sole non mostrava alcuna attività insolita o più accentuata. I ricercatori non sono ancora sicuri del perché si sia verificato quello che sembra uno “squarcio” magnetico, ma credono che il colpevole possa essere una tempesta senza precedenti nell’area in cui il campo magnetico terrestre ...

