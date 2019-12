Un tribunale sudanese ha condannato a morte 27 persone per aver torturato e ucciso un manifestante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un tribunale sudanese ha condannato a morte 27 persone per aver torturato e ucciso un manifestante che era stato arrestato durante le proteste che portarono alla fine del regime di Omar al Bashir, lo scorso aprile. Il manifestante si chiamava Ahmed al-Khair, era Leggi la notizia su ilpost

