Un posto al sole | Viviana è a Napoli | cosa succederà tra lei e Filippo

Un posto al sole: la presenza di Viviana a Napoli rischia di far naufragare il rapporto tra Serena e Filippo Capodanno movimentato per Filippo Sartori. Viviana Carlino, la donna con la quale ha avuto un'avventura a Tenerife, è a Napoli e alloggia nel bed and breakfast di Serena. Le due donne si sono conosciute ed …

