Un posto al sole anticipazioni | tutti contro ALBERTO PALLADINI?

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si apre una nuova settimana con Unalche, al contrario di molte altre soap e fiction, non ha uno stop durante il periodo natalizio. L’unica pausa – come ogni anno – ci sarà martedì 31 dicembre per via del discorso del Presidente della Repubblica, ma l’episodio “perso” sarà recuperato mercoledì 1° gennaio grazie a una puntata di doppia durata che inizierà intorno alle 20,25. Detto questo, continua a essere sotto i riflettori il personaggio di, che a livello narrativo ha ritrovato in questo ultimo periodo lo smalto dei vecchi tempi (dopo molti anni in cui le sue apparizioni sono state sporadiche). E nei prossimi mesi ilsarà sempre più al centro della scena, per la gioia dei molti fan dell’attore Maurizio Aiello. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Eh sì: la storia ...

killermedia : Finisco nelle Storie di Tante Persone e di Tante Cose Qui in quella della #SOAP che ha fatto la Storia della TV Ita… - RDAddeo : RT @isadadd: Assisto a questo spettacolo ogni pomeriggio dalla mia finestra. Sempre alla stessa ora. Le rondini cominciano a danzare e que… - elisa24102 : RT @evgenio_ag: Un posto al sole. -