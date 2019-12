UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 1° gennaio 2020 (Di lunedì 30 dicembre 2019) anticipazioni puntata 5407-5408 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 1° gennaio 2020: Si tratta di una doppia puntata (con inizio alle 20,25), in cui il Capodanno a Palazzo Palladini avrà luogo in un clima gioioso; tuttavia avverranno anche imprevisti, contrattempi e qualche colpo di scena… Renato (Marzio Honorato) riuscirà a coinvolgere Otello (Lucio Allocca) in un insolito veglione dagli esiti alquanto inaspettati… Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) saranno travolti da un ospite del tutto imprevisto… Al Caffè Vulcano va in scena uno spettacolo inatteso quanto particolare… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 1° gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

