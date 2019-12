Un Posto Al Sole anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: Renato sfida Otello (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole annunciano un inizio dell’anno davvero interessante per i protagonisti della soap. Viola ed Eugenio sono ancora in crisi. Anche il rapporto tra Filippo e Serena rischia di essere rovinato da Viviana. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap partenopea in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio su Rai 3. È bene ricordare che Un Posto Al Sole non andrà in onda martedì 31 dicembre. anticipazioni Un Posto Al Sole: Eugenio e Viola ai ferri corti La tensione sta logorando il rapporto che c’è tra Eugenio e Viola. Quest’ultima è ancora contrariata per la proposta lavorativa che suo marito ha ricevuto. Anche il rapporto tra Filippo e Serena è a rischio a causa delle continue intromissioni di Viviana. Guido e Mariella devono fare i conti con due ospiti inattesi, che hanno deciso di festeggiare il Capodanno con loro. Il Capodanno a ... Leggi la notizia su kontrokultura

il_Sole_Nero : @juanito1897 @juventusfc Se metto Pogba al posto di Vidal, sempre uno ne manca. - infoitcultura : Un posto al sole del 27 dicembre in streaming, diretta e replica - KontroKulturaa : Un Posto Al Sole anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: Renato sfida Otello - -