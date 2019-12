Un posto al sole anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020: tra Viola ed Eugenio aumenta la tensione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nelle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 su Rai3, nonostante le festività, la tensione tra Viola ed Eugenio cresce: anticipazioni. Un posto al sole torna per un'altra settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nella situazione di estrema tensione tra Viola ed Eugenio. anticipazioni di lunedì 30 dicembre 2019 Viviana è arrivata a Napoli, dove, poco casualmente, alloggia nel B&B di Serena. Il suo ritorno nelle vite di Filippo e Serena è una vera e propria bomba pronta a esplodere proprio in un momento in cui la situazione si era fatta più distesa. E mentre Guido e Mariella potrebbero ricevere due ospiti inattesi per il Capodanno, Renato è intenzionato a ... Leggi la notizia su movieplayer

