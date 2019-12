Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un Posto al Sole Ultimo appuntamento del 2019 con le anticipazioni di Un Posto al Sole. La soap di Rai3, come di consueto, il 31 dicembre non andrà in onda per lasciare spazio in palinsesto al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento con Upas verrà prontamente recuperato il giorno successivo. Il 1° gennaio, infatti, a partire dalle 20.20, verranno trasmessi ben due episodi. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, come di consueto alle 20.35 su Rai3. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5406 – Lunedì 30 dicembre 2019 La tranquillità della coppia Filippo-Serena sarà messa sempre più a rischio dalla presenza di Viviana a Napoli. Guido e Mariella potrebbero ritrovarsi con due ospiti inattesi quanto irruenti per Capodanno. Ansioso di mostrare a tutti di poter ancora dire la sua, ... Leggi la notizia su davidemaggio

