Un posto al sole, anticipazioni 1 gennaio 2020: Guido e Mariella travolti da un misterioso ospite (Di lunedì 30 dicembre 2019) Salta l’appuntamento di Un posto al sole nel giorno della vigilia di Capodanno, ma i personaggi di palazzo Palladini torneranno sul piccolo schermo il 1° gennaio con una doppia puntata. Nel dettaglio, la celebre soap opera partenopea sarà trasmessa in anticipo alle ore 20.25. I nostri protagonisti saranno impegnati a festeggiare l’anno nuovo e all’interno dello storico palazzo accadrà di tutto e di più. Vedremo Otello e Renato impegnati in un veglione alquanto insolito. Imprevisti, ospiti inaspettati, colpi di scena, questo sarà un appuntamento imperdibile. anticipazioni Un posto al sole, trame dell’1 gennaio Nelle puntate di Un posto al sole numero 5407 e 5408 ne vedremo delle belle. A palazzo Palladini circolerà un clima di festa e soprattutto di gioia. Innanzitutto vedremo Renato e Otello darsi da fare nell’organizzazione di una bizzarra festa per ... Leggi la notizia su kontrokultura

