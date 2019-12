“Un pensiero per Fiorella Fabiola”: ad Acerra l’evento per lottare la depressione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Il 14 gennaio 2020 alle ore 19 presso il castello dei Conti di Acerra si terrà la seconda edizione dell’evento “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, a sostegno delle vittime di depressione, patrocinato dal comune di Acerra nella figura del sindaco Raffaele Lettieri, e ideato dalla presentatrice, conduttrice tv e attrice campana Magda Mancuso, che quest’anno si avvarrà della collaborazione dell’architetto Raffaella Migliaccio e di Isabella Montano). La prima edizione si è svolta a Villa Domi col sostegno del patron Domenico Contessa. l’evento, che avrà come nucleo principale un convegno a tema, è sostenuto dall’associazione Vesuvius di Angelo Iannelli. Interverranno Lorenzo Crea, giornalista e direttore retenews24, Edda Cioffi, professoressa e psicologa, Maddalena Sarnataro, psicologa e psicoterapeuta, Ernesto Panaro, farmacista e ... Leggi la notizia su anteprima24

AnnalisaChirico : Un pensiero alla comunità ebraica mondiale vittima dell’ennesimo attacco antisemita in pochi giorni a NYC. Chi colp… - Fontana3Lorenzo : Oggi si festeggia la Sacra Famiglia. Un pensiero e augurio a tutte le famiglie. - carmelitadurso : È un po’ tardi ma un pensiero per voi non può mancare mai!!! ???? #natale #christmas2019 #viamo #buonanotte #colcuore… -