Un giornalista marocchino in prigione per un tweet (Di lunedì 30 dicembre 2019) Omar Radi è stato arrestato a Casablanca per aver criticato la sentenza di un magistrato contro alcuni manifestanti. Rischia un anno di carcere. Leggi Leggi la notizia su internazionale

marta_ron4 : RT @SanremoAncheNoi: . Giornalista marocchino rischia un anno di carcere per un tweet - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . Giornalista marocchino rischia un anno di carcere per un tweet -