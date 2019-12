Un bambino riceve il Mein Kampf al posto di Minecraft? Solo uno scherzo ma si trasforma in fake news (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un video di un bambino che riceveva una copia del Mein Kampf di Hitler invece del videogioco Minecraft per Natale era uno scherzo messo in scena - e poi è diventato virale quando è stato condiviso senza contesto o crediti, secondo il suo creatore.Il comico Yann Stotz ha detto al quotidiano francese 20 Minutes che ha realizzato la clip per prendere in giro la somiglianza del suono tra il titolo del videogioco e il manifesto nazista."Ho stampato una copia della copertina del Mein Kampf e l'ho incollata su un libro di Jules Verne e ho girato il video."Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

