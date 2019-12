Un anello di diamanti alla figlia di 2 anni per Natale, la mamma super vip travolta dagli insulti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un anello di diamanti come regalo alla figlia di nemmeno 2 anni ha scatenato una bufera mediatica di proporzioni immense per la mamma super vip che, tra la miriade di Storie e post pubblicati sotto le feste, è presto finita al centro della polemica dopo aver condiviso su Instagram l’immagine della manina della piccola con il preziosissimo gioiello al dito. Tanto che il video, apparso in una Storia, è stato subito rimosso da Kylie Jenner, regina del make up e sorellastra di Kim Kardashian con ben 155 milioni di follower su Instagram, ma ormai aveva già fatto il giro del mondo. alla vista di quel dono per una bambina così piccola la reazione degli utenti è stata immediata. E furiosa: quel gesto è stato giudicato “deplorevole” e “assurdo” e che “non denota alcun tipo di affetto, ma solo materialismo all’ennesima potenza e desiderio di fare notizia a tutti i ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

