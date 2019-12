Ultimi sondaggi elettorali | Lega sempre primo partito | ma è partita la rincorsa del

Emilia Romagna. Ultimi sondaggi : testa a testa Bonaccini e Borgonzoni. E il Pd candida la gretina De Giacomi : I sondaggi in Emilia Romagna danno Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni testa a testa, staccati appena di 3 punti (secondo il rilevamento Opinio per la Rai, 48,5% contro 45,5% come forbice massima per entrambi, ma con la pesante incognita dei voti di incerti e grillini). E per questo il centrosinist

Ultimi sondaggi Emilia Romagna - grande sorpresa la Borgonzoni stacca Bonaccini - la Lega primo partito : Un sondaggio riservato che in questi giorni, secondo affaritaliani.it, sta girando negli ambienti del centrodestra sulle elezioni in Emilia Romagna da in netto vantaggio la Borgonzoni su Stefano Bonaccini. Per l’Emilia la vittoria della senatrice leghista sarebbe una svolta epocale. Ma forse la vittoria, dopo 50 anni di governo della sinistra, del centrodestra potrebbe decretare la fine di un governo che si sta dimostrando sempre più ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - a Salvini il regalo più bello di Natale lo fa Mentana - la Lega ricomincia a salire! : La Lega, secondo quanto annunciato da Enrico Mentana al Tg de La7, ricomincia a salire prepotentemente. Secondo quanto riferito dal noto giornalista, la Lega in pochi giorni guadagna lo 0,7% dei consensi e si attesta al 32,9% delle intenzioni di voto. Forse per Matteo Salvini è il regalo più bello per le feste di Natale rivedere la Lega crescere prepotentemente. I sondaggi che danno la Lega nuovamente in salita sono stati redatti ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - la Lega primo partito - Fratelli d’Italia al 10% - salgono Pd e M5S : Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos la Lega rimane saldamente il primo partito in Italia anche se in soli poche settimane ha perso l’1,2% dei consensi. La Lega attualmente è al 31,5% dei consensi, un attestato di stima da parte degli italiani considerevole. Un italiano su tre, al momento, voterebbe Lega. Un grande risultato per Matteo Salvini che ha portato un partito dal 4% delle intenzioni di voto a oltre il 30% dei consensi. Il calo ...

Ultimi sondaggi elettorali - cala la Lega mentre crescono PD e M5S : Ancora segno negativo per la Lega di Matteo Salvini: il partito del capitano continua a perdere consensi, ma non abbandona il gradino del primo posto tra le forze politiche italiane. Al contrario, secondo gli Ultimi sondaggi elettorali effettuati da Emg Acqua per Agorà, la trasmissione in onda su Rai 3, possono sorridere i partiti della maggioranza: crescono infatti sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle, anche se di pochi ...

Ultimi sondaggi elettorali - Porta a Porta : percentuali dei partiti oggi : Ultimi sondaggi elettorali, Porta a Porta rende pubblica la più recente rilevazione realizzata da Euromedia Research e ci sono diverse sorprese. Il sondaggio evidenzia ancora una volta la crisi nera del Movimento 5 Stelle, mentre ci sono segnali di tenuta per il Partito Democratico. Sull’altro fronte, la Lega per la prima volta è in difficoltà, pur restando ampiamente il primo partito. Grande smalto invece per Fratelli d’Italia di ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - Pd sente il fiato leghista sul collo - la Borgonzoni è vicinissima al sorpasso : I sondaggi Ultimi sull’Emilia Romagna parlano di un sostanziale equilibrio tra i due pretendenti. Stefano Bonaccini sembra che abbia dilapidato tutto il suo vantaggio di oltre 3,5 in solo due settimane. La Borgonzoni, secondo gli Ultimi sondaggi, è a un solo punto di distacco dal governatore dell’Emilia Romagna. Il PD oramai sente il fiato sul collo della Lega. Secondo le ultime rilevazioni, Stefano Bonaccini candidato del ...

Ultimi sondaggi politico elettorale - la Meloni ha più voti di Berlusconi e Renzi messi insieme - giù Salvini e il Pd : Per la seconda consecutiva settimana, secondo i sondaggi di Swg, la Lega cala come preferenze. In una sola settimana il partito di Matteo Salvini perde l’0,8% dei consensi, ottenendo il 32,8%. La Lega resta il primo partito in Italia con un grande vantaggio sulla seconda forza politica. La Lega forse sta pagando la nascita del Movimento delle Sardine che sta suscitando interesse e sta intercettando persone deluse sia di destra ma ...

Elezioni regionali in Emilia Romagna : gli Ultimi sondaggi sui principali candidati : Cosa dicono gli ultimi sondaggi relativi alle future Elezioni regionali in Emilia Romagna. I due candidati principali, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale. Nell'ultimo sondaggio del 12 dicembre, realizzato da Emg Acqua per Agorà, Bonaccini in legero vantaggio su ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - indecisi 400 mila - Borgonzoni e Bonaccini alla pari - nel cdx c’è però ottimismo : Un altissimo numero di elettori indecisi è questo il risultato dell’ultimo sondaggio commissionato per comprendere le intenzioni di voto in Emilia Romagna, si parla oltre 400 mila elettori. La partita che si giocherà in Emilia Romagna è importantissima per tutto il paese. Una vittoria del centrodestra potrebbe significare elezioni politiche subito, provocando una crisi di governo senza sbocco. Salvini punta molto sull’Emilia e in suo ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - Borgonzoni e Bonaccini pari - in calo Lega e Fratelli d’Italia - sale M5S : Sostanzialmente alla pari in Emilia Romagna il centrodestra e il centrosinistra. Le due coalizioni, secondo gli Ultimi sondaggi, sono entrambe al 44,5% delle intenzioni di voto. Le sorti in Emilia Romagna, quindi, si decideranno all’ultimo voto delle tanto attese elezioni che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio. Manca poco più di un mese alle elezioni Emiliane e calabresi, mentre in Calabria sembra quasi certa la vittoria del ...

Elezioni in Emilia-Romagna : Bonaccini in vantaggio negli Ultimi sondaggi : Il candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali in Emilia-Romagna, l'attuale Presidente della Regione Stefano Bonaccini, è in vantaggio rispetto alla candidata del centrodestra secondo l'ultimo sondaggio condotto da Ipsos per il Corriere Della Sera.Non un distacco importante, appena due punti percentuali tra i due sfidanti: Bonaccini è dato al 44,2%, mentre la senatrice leghista Lucia Borgonzoni si attesterebbe intorno al 42,1%. Lo ...

Elezioni in Emilia-Romagna : Bonaccini in vantaggio negli Ultimi sondaggi : Il candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali in Emilia-Romagna, l'attuale Presidente della Regione Stefano Bonaccini, è in vantaggio rispetto alla candidata del centrodestra secondo l'ultimo sondaggio condotto da Ipsos per il Corriere Della Sera.Non un distacco importante, appena due punti percentuali tra i due sfidanti: Bonaccini è dato al 44,2%, mentre la senatrice leghista Lucia Borgonzoni si attesterebbe intorno al 42,1%. Lo ...

Elezioni regionali in Emilia Romagna : gli Ultimi sondaggi sui principali candidati : Cosa dicono gli ultimi sondaggi relativi alle future Elezioni regionali in Emilia Romagna. I due candidati principali, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale. Nell'ultimo sondaggio del 12 dicembre, realizzato da Emg Acqua per Agorà, Bonaccini in legero vantaggio su ...