Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 20:10 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano alla scadenza del suo impegno come presidente del consiglio Giuseppe Conte Non lascerà la politica Ma non fonderà un suo partito lo ha rivelato lo stesso premier un colloquio con Repubblica dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica spiegato ma la politica non è solo fondare un partito fare il leader di partito con te intanto prepara la verifica di gennaio nuovo nodo della prescrizione che divide il MoVimento 5 Stelle PD Se Palazzo Chigi smentisce le indiscrezioni di stampa su revisione di quota 100 e reddito di cittadinanza non è all’ordine del giorno la cronaca due ragazzi minorenni sono stati arrestati e collocati in comunità perché ritenuti autori di gravi atti di bullismo a carico di un loro compagno di classe il provvedimento È stato disposto al termine di ... Leggi la notizia su romadailynews

