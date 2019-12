Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 19:10 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 3 dicembre in studio Giuliano Ferrigno informazione è terminata l’udienza al Tribunale del riesame di Taranto che in sede di appello è Chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dai legali dell’ilva contro la decisione del giudice di respingere l’istanza di proroga della facoltà d’uso per l’alto forno 2 dello stabilimento i giudici si sono riservati la decisione hanno tempo fino al 7 gennaio per depositare il provvedimento un gruppo di cittadini attivi ti dico che movimenti ha organizzato un sit-in Davanti al Tribunale i manifestanti hanno mostrato gli striscioni con le scritte Ilva is a Killer basta morire di Ilva e Roberto rosso l’assessore regionale dimissionario dopo la raccolta di voto di scambio politico-mafioso ha rassegnato le dimissioni anche da consigliere regionale da ... Leggi la notizia su romadailynews

