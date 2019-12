Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 16:10 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro scienza politica così il premier Giuseppe Conte in colloquio con Repubblica parla di un suo impegno a lungo termine iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorca prospettiva ma non mi disinteresso della politica il premier prepara la verifica di gennaio con il nuovo nodo della prescrizione che divide Movimento 5 Stelle PD intanto Palazzo Chigi smentisce le indiscrezioni di stampa su revisione di 400 il reddito di cittadinanza non è all’ordine del giorno problema al momento nel 2018 continua il calo delle nascite i nativi che nel 2017 erano 458000 151/2018 Bassona 439747 nuovo minimo storico dell’Unità d’Italia conferma ... Leggi la notizia su romadailynews

